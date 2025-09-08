Logo all-in.de
Baden-Württemberg
Autowerkstatt in Flammen - große und giftige Rauchwolke

In Waiblingen steht eine Autowerkstatt in Brand. Zunächst sind nur wenige Informationen bekannt.
Von dpa
    Die Feuerwehr sei im Einsatz. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr sei im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

    Eine Autowerkstatt ist bei Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in Brand geraten. Über das Ausmaß sagte ein Sprecher der Polizei zunächst nichts. Das Firmengebäude stehe in Vollbrand, hieß es in einer ersten Mitteilung. Es gebe eine starke Rauchentwicklung.

    Zudem warnte die Integrierte Leitstelle Rems-Murr vor der giftigen Rauchwolke. Man solle das betroffene Gebiet meiden und Fenster und Türen geschlossen halten. Lüftungen und Klimaanlagen solle man abschalten. Mehr Informationen waren zunächst nicht bekannt.

