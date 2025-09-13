Felchenbestand im Bodensee erholt sich langsam

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem Start der Schonzeit für Felchen im Bodensee zeigt die Maßnahme erste Erfolge. Am Seegrund gebe es wieder mehr Eier der Fische, sagte der Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen, Alexander Brinker. Auch die Zahl der Larven sei deutlich gestiegen. Das gebe Grund zur Hoffnung, dass auch die Zahl der laichreifen und fangfähigen Fische in den kommenden Jahren wieder steigen werde. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.

Weil die Felchenbestände im Obersee (größerer Teil des Bodensees) immer weiter zurückgegangen sind, ist es aktuell bis Ende 2026 nicht erlaubt, dort den beliebten Speisefisch zu fischen. Die Gründe für den dramatischen Ertragsrückgang sind vielfältig. Die Felchen finden zum einen weniger Futter, weil der Bodensee wieder nährstoffarm geworden ist. Doch die aktuell größte Rolle spielte Fischexperten zufolge die Ausbreitung von Stichlingen.

Plötzlicher Einbruch beim «Konkurrenten»

Der in den 1950er Jahren von Menschen in den See eingebrachte kleine silberne Fisch hatte 2012 den Lebensraum der Felchen, das Freiwasser des Sees übernommen. Der Stichling frisst ebenfalls Zooplankton und macht sich zudem über die Felchenlarven - und eier her. Doch aus noch unbekannter Ursache gibt es im Bodensee plötzlich deutlich weniger Exemplare. Die Art hatte mal 90 Prozent der Fische im Freiwasser ausgemacht.

«Der Bestand von Stichlingen ist stark zurückgegangen - seit Sommer 2024 auf 20 Prozent des Mittels der vergangenen Jahre», sagte Brinker. Der Grund dafür sei derzeit noch ein Mysterium.

Sensibler Weg zurück

Für Felchen sind das aber gute Nachrichten. Sie finden laut Brinker wieder mehr Nahrung und können wieder gut wachsen. Noch seien es wenige Fische, der Prozess zum Wiederaufbau des Bestands sei sensibel und brauche Zeit. Doch aktuell entwickele sich alles so, wie es sich die Experten gewünscht hätten.

Im Januar kommenden Jahres kommen Sachverständige am Bodensee zusammen, um die Lage der Felchen zu bewerten. Ihre Empfehlung geht an die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF), die die Felchenschonzeit bis Ende 2026 beschlossen hatte. Dann wird sich zeigen, ob und wann die Fische wieder gefangen werden dürfen.

Dass es weniger Stichlinge im Bodensee gibt, ist für Felchen eine gute Nachricht. Foto: Felix Kästle/dpa