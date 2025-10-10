Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Finanzen: Sondervermögen: So werden die Milliarden verteilt

Finanzen

Sondervermögen: So werden die Milliarden verteilt

13,1 Milliarden Euro erhält das Land aus dem Bundes-Sondervermögen – und gibt den Löwenanteil an Städte und Gemeinden weiter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Mehr als 13 Milliarden erhält Baden-Württemberg aus dem Topf. (Symbolbild)
    Mehr als 13 Milliarden erhält Baden-Württemberg aus dem Topf. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

    Das Land will zwei Drittel des Geldes aus dem Sondervermögen des Bundes an die Kommunen weiterreichen. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen von Land und Kommunen zu dem Thema, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Darüber hinaus sagt das Land den Kommunen eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für dieses und nächstes Jahr in Höhe von 550 Millionen Euro zu.

    Baden-Württemberg soll aus dem mit 100 Milliarden Euro gefüllten Bundestopf über zwölf Jahre hinweg insgesamt 13,1 Milliarden Euro für Investitionen erhalten. Davon sollen Städte und Gemeinden nun den großen Teil bekommen. Für die Weitergabe des Geldes will die Landesregierung einen Nachtragshaushalt aufstellen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden