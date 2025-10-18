Logo all-in.de
Feuerwehreinsatz: Kino und Elektrofachmarkt wegen Brand evakuiert

Feuerwehreinsatz

Kino und Elektrofachmarkt wegen Brand evakuiert

Ein brennender Holzschuppen hinter einem Kino sorgt in Wangen für einen größeren Einsatz mit Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Wegen eines Brandes sind ein Kino und ein Elektrofachmarkt in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) evakuiert worden. Insgesamt 15 Menschen seien aus dem Gebäudekomplex gebracht worden, teilte die Polizei mit. Demnach hatte ein Holzschuppen hinter dem Kino gebrannt.

    Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen des Brandes wurde von der Feuerwehr verhindert. Die Flammen beschädigten die Hausfassade, wie es hieß. Der Schaden wird von den Ermittlern auf 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

