Feuerwehreinsatz: Großbrand in Freiburger Industriegebiet

Großbrand in Freiburger Industriegebiet

In Freiburg-Hochdorf kämpft die Feuerwehr gegen ein Feuer in einem Gewerbegebiet. Anwohner sollen Fenster und Türen schließen. Straßen werden gesperrt.
Von dpa
    Anwohnerinnen und Anwohner sollen wegen des Feuers Fenster und Türen schließen. (Symbolbild)
    Anwohnerinnen und Anwohner sollen wegen des Feuers Fenster und Türen schließen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    In einem Industriegebiet in Freiburg ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist nach Angaben der Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz, um den Brand zu löschen. Betroffen sei ein Gewerbekomplex mit mehreren Firmen im Stadtteil Hochdorf. Wo genau das Feuer ausbrach, war noch unklar.

    Die umliegenden Straßen wurden der Polizei zufolge abgesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bestehe aktuell aber nicht, hieß es. Die Löscharbeiten dauerten am späten Abend an.

