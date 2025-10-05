Logo all-in.de
Feuerwehreinsatz: Ehemalige Produktionshalle bei Offenburg steht in Brand

Feuerwehreinsatz

Ehemalige Produktionshalle bei Offenburg steht in Brand

Zahlreiche Feuerwehrleute versuchen, die Flammen in einem Industriegebäude zu löschen. Was ist bekannt?
Von dpa
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Brandes. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein ehemaliges Produktionsgebäude steht in Gegenbach (Ortenaukreis) komplett in Flammen. Feuerwehrleute sind dabei, den Brand zu löschen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Auch ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr ist demnach im Einsatz. Bislang gebe es keine Erkenntnisse über Verletzte, sagte ein Polizeisprecher.

    Warum das Feuer südöstlich von Offenburg ausbrach, war zunächst unklar. Ebenso konnten die Ermittler den Schaden bislang nicht beziffern. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

