Chlorgas in Schwimmbad ausgetreten

In einem Freibad in Wernau (Kreis Esslingen) ist Chlorgas ausgetreten. Zu dem Zeitpunkt seien keine Badegäste, nur sechs Angestellte vor Ort gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Verletzt wurde demnach niemand. Eine Gefahr bestehe nicht.

Vor Ort seien etliche Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr führe nun weitere Überprüfungen durch. Das Bad wurde vorsorglich gesperrt. Den Angaben nach trat das Gas in einem Betriebsraum aus, der nur Angestellten zugänglich war. Weitere Details waren vorerst nicht bekannt.