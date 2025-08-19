Logo all-in.de
Feuerwehreinsatz: Brand in Lagerhalle – 670.000 Euro Schaden im Odenwald

Brand in Lagerhalle – 670.000 Euro Schaden im Odenwald

Ein technischer Defekt an einem Sportboot soll ein Feuer in einer Lagerhalle im Odenwald ausgelöst haben. Mehr als hundert Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen.
    Ein Brand in einer Lagerhalle im Odenwald verursacht hohen finanziellen Schaden. (Symbolfoto)
    Ein Brand in einer Lagerhalle im Odenwald verursacht hohen finanziellen Schaden. (Symbolfoto) Foto: Michael Matthey/dpa

    Beim Brand einer Lagerhalle im Odenwald ist ein Schaden von schätzungsweise 670.000 Euro entstanden. Nach ersten Ermittlungen gehe man davon aus, dass das Feuer in Buchen durch einen technischen Defekt an einem Sportboot ausgelöst worden sei, teilte die Polizei mit. Weitere in der Halle abgestellte Fahrzeuge wurden durch den Brand beschädigt. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein Mensch kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

