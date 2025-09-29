Hund beißt Jungen - Polizei sucht Halterin

Ein Siebenjähriger ist in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis von einem kleinen Hund gebissen und verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach der unbekannten Halterin. Gegen die Frau werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Der Junge wurde nach dem Biss am Freitag im Krankenhaus untersucht - er erlitt ein Hämatom und eine Quetschung.

Den Angaben zufolge schnappte der angeleinte Hund nach dem Jungen, der auf dem Weg von der Schule nach Hause war, und biss ihn ins Bein. Die Halterin soll sich zwar erkundigt haben, ob mit dem Kind alles in Ordnung sei. Weil er von der Situation überfordert war, ging der Siebenjährige laut Polizei aber weiter und erzählte zu Hause seiner Mutter von dem Vorfall. Den Beamten zufolge könnte es sich bei dem Hund um einen Chihuahua gehandelt haben.