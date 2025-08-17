Auto überschlägt sich, drei Verletzte - Fahrer war betrunken

Ein 20-jähriger Autofahrer hat im Alb-Donau-Kreis betrunken einen Unfall verursacht, bei dem er und seine zwei Mitfahrer schwer verletzt wurden. Der junge Mann sei am Ortseingang Ehningen-Schaiblishausen zu schnell gefahren und unter dem Einfluss des Alkohols von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. In der Folge sei der Wagen über einen Grünstreifen in einen Acker geschanzt, er habe sich mehrfach überschlagen.

Der 20-Jährige, sein 19-jähriger Beifahrer und eine 17-Jährige, die auf der Rückbank saß, wurden laut der Mitteilung schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen, er musste seinen Führerschein abgeben. Nun werde wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung gegen ihn ermittelt, heißt es.