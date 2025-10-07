Logo all-in.de
Explosion: Schaden von rund halber Million Euro bei Gebäude-Einsturz

Explosion

Schaden von rund halber Million Euro bei Gebäude-Einsturz

Ein verletztes Ehepaar, ein Trümmerfeld, kaputte Fenster in der Nachbarschaft: Die Explosion in der badischen Gemeinde hat weitreichende Folgen. Doch was löste sie aus? Erste Erkenntnisse gibt es nun.
    Ein Gebäude liegt nach einer Explosion in Trümmern.
    Ein Gebäude liegt nach einer Explosion in Trümmern. Foto: René Priebe/dpa

    Bei der Explosion in einem Anbau in Ubstadt-Weiher (Landkreis Karlsruhe) ist nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 400.000 bis 500.000 Euro entstanden. Erdgas könne als Ursache ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher.

    Was genau zu dem Unglück am Montag geführt habe, sei allerdings noch unklar. Ein Sachverständiger werde sich vor Ort noch einmal umsehen.

    Mann mit Verbrennungen im Krankenhaus

    Nach dem Vorfall hatte die Feuerwehr einen 77-Jährigen schwerst verletzt aus den Trümmern geborgen. Er liege weiterhin mit Verbrennungen im Krankenhaus, sagte der Polizeisprecher.

    Die 80 Jahre alte Ehefrau sei leicht verletzt worden. Die beiden könnten vorerst nicht in dem Wohnhaus leben, das an das eingestürzte Nebengebäude grenze.

    Kein weiteres Gebäude evakuiert

    Die Druckwelle der Explosion hatte auch mehrere Fensterscheiben in der Nachbarschaft beschädigt. Nach Auskunft des Sprechers wurde aber kein Gebäude aus Sicherheitsgründen evakuiert.

