Raser liefern sich illegales Rennen neben Zivilpolizei

Vor den Augen der Polizei haben sich zwei Männer ein illegales Rennen auf der Bundesstraße 10 im Kreis Esslingen geliefert. Die beiden seien mit sehr hoher Geschwindigkeit bei Reichenbach an der Fils an dem zivilen Fahrzeug der Beamten vorbeigerast, teilte die Polizei mit. Demnach hatten sie dabei gerade einmal eine Autolänge Abstand zueinander. Im weiteren Verlauf hätten die beiden Raser unter anderem von der rechten Spur auf die linke und schnell wieder zurückgewechselt.

Die Beamten stoppten die Fahrt mit Hilfe von Blaulicht und Martinshorn, wie es hieß. Anschließend mussten die beiden 27 und 28 Jahre alte Männer ihre Führerscheine abgeben. Für die laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen.