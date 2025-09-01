Koffer mit Leiche im Bach - Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Koffer am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) hofft die Polizei weiter auf Zeugenhinweise. «Nicht, weil die Ermittlungen stocken», sagte ein Polizeisprecher, sondern damit der Fall sauber aufgearbeitet werden könne.

Mitarbeiter eines Bauhofs hatten die Leiche mitten in einem Wohngebiet unweit eines Spielplatzes unter einer Brücke gefunden. Sie muss laut den Ermittlern schon länger in dem Koffer verstaut gewesen sein, denn sie ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft stark verwest und zum Teil bereits skelettiert. Eine 44-köpfige Sonderkommission namens «Trolley» versucht nun, Licht ins Dunkel zu bringen.

Viele Fragen sind noch offen

Nach der Obduktion steht zwar fest, dass es sich bei der Toten um eine Frau handelt. Doch wer sie war, wie alt sie wurde und wie sie ums Leben kam, ist bislang unklar. Auch der Zeitpunkt ihres Todes ist noch nicht bestimmt.

Es wird laut Polizei nun nach Zeugen gesucht, die in den vergangenen Wochen in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand etwas Verdächtiges gesehen haben könnten. Erste Hinweise sind laut den Ermittlern schon eingegangen.