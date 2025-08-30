Koffer mit Leiche im Bach - Polizei ermittelt weiter

Nach dem Leichenfund in einem Koffer unter einer Brücke am Stadtrand von Filderstadt (Kreis Esslingen) ermittelt die Polizei weiter. Mitarbeiter eines Bauhofs hatten der Polizei am Donnerstag einen Tipp gegeben. Die Leiche muss laut Ermittlern schon länger in dem Koffer verstaut gewesen sein, denn sie ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft stark verwest und zum Teil bereits skelettiert.

Auch am Tag nach dem Fund in der Nähe eines Spielplatzes waren Experten des Landeskriminalamtes vor Ort. Die 44-köpfige Sonderkommission «Trolley» versucht nun, Licht ins Dunkel der Ermittlungen zu bringen. Denn viele der wichtigsten Fragen sind noch völlig offen.

Viele Fragen - wenig Antworten

Das Geschlecht der Leiche ist bereits bekannt: Die Obduktion durch Rechtsmediziner habe ergeben, dass es eine tote Frau sei. Aber das Alter, die Todesursache und wann die Frau ums Leben kam - all das bleibt noch ein Rätsel. Man sucht jetzt nach Angaben eines Polizeisprechers nach Zeugen, die in den vergangenen Wochen in dem Wohngebiet am nördlichen Ortsrand etwas Verdächtiges gesehen haben könnten.