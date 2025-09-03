Logo all-in.de
Ermittlungen: Bahnstrecke in Ortenau nach Leichenfund zeitweise gesperrt

Ermittlungen

Bahnstrecke in Ortenau nach Leichenfund zeitweise gesperrt

Ein Leichenfund bremst den Bahnverkehr auf der Europabahn zwischen Deutschland und Frankreich aus. Was bisher über den Vorfall bekannt ist.
Von dpa
    In unmittelbarer Gleisnähe wurde eine Leiche gefunden. (Symbolbild)
    In unmittelbarer Gleisnähe wurde eine Leiche gefunden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

    Nach dem Fund einer Leiche in unmittelbarer Nähe zu Gleisen wird die Bahnstrecke bei Appenweier (Ortenaukreis) heute zeitweise gesperrt. Auf der sogenannten Europabahn fahren laut einer Sprecherin der Bundespolizei Offenburg unter anderem die französischen Hochgeschwindigkeitszüge TGV auf dem Weg nach Paris oder Stuttgart.

    Ein Mitarbeiter der Bahn habe am Morgen den Rettungsdienst wegen der Leiche alarmiert, sagte ein Sprecher der Polizei. Woran der Mann gestorben ist, sei noch unklar. Ob ein Unfall oder andere Hintergründe zum Tod führten, ist der Mitteilung zufolge Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

    Die Bahnstrecke zwischen Appenweier und Kehl wurde den Angaben nach kurz vor 9.30 Uhr gesperrt. Am frühen Nachmittag war sie laut der Bundespolizei-Sprecherin zeitweise wieder freigegeben, bis die Rechtsmedizin eintrifft.

