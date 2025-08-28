Blitz schlägt in Dreifamilienhaus in Offenburg ein

Ein Haus in Offenburg (Ortenaukreis) ist von einem Blitzeinschlag erheblich beschädigt worden. In dem Dreifamilienhaus waren Menschen zum Zeitpunkt des Einschlags im Dachgeschoss, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Das Haus wurde nach dem Gewitter am Mittwoch evakuiert. Auch in umliegenden Gebäuden soll es zu Schäden durch Blitzeinschlag gekommen sein. Weitere Angaben dazu machte die Polizei zunächst nicht.

