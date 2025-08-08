Verfeindete Großfamilien - Razzien im Kreis Karlsruhe

Wegen zweier verfeindeter Großfamilien haben die Behörden in Bruchsal Dutzende Menschen kontrolliert und mehrere Gaststätten durchsucht. Dabei seien zwei Schreckschuss- und Gasdruckwaffen sowie ein Schlagstock und ein Beil sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Vier Menschen wurden demnach vorübergehend in Gewahrsam genommen. Zudem zogen die Ermittler vier Kilogramm unversteuerten Tabak ein.

Die Familien hätten in der Vergangenheit mehrmals miteinander gestritten und sich teilweise gegenseitig angegriffen, hieß es. Erst vergangenen Freitag habe die Polizei eine erneute Eskalation verhindert. Daraufhin wurden am Donnerstagabend sechs Gaststätten der Familien sowie mehr als 70 Menschen von der Polizei, dem Ordnungs-, Landrats und dem Hauptzollamt kontrolliert.