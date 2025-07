Brennender Einkaufswagen in Hochhaus - Brandstiftung?

Ein brennender Einkaufswagen hat in einem zwölfstöckigen Hochhaus in Freiburg für starke Rauchentwicklung gesorgt. Wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung wurden fünf Menschen untersucht, von denen einer in eine Klinik gebracht wurde, wie ein Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes sagte.

Laut einem Polizeisprecher geriet der Einkaufswagen «mit diversen Utensilien» aus zunächst unbekannter Ursache im Hausflur im dritten Stock vormittags in Brand. Das Gebäude wurde dabei nicht beschädigt. Die Polizei ermittelt laut Sprecher nun, ob es sich um Sachbeschädigung oder Brandstiftung handelte.