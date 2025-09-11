Große Rauchwolke bei Containerbrand in Mühlacker

Auf einem Schrottplatzgelände in Mühlacker (Enzkreis) sind nach Informationen der Integrierten Leitstelle Pforzheim zwei Container in Brand geraten. In einem der Großbehälter habe sich Holz befunden, in dem anderen Metallschrott. Die Feuerwehr war demnach am Donnerstagabend noch an Ort und Stelle.

Über dem Gebiet war eine große Rauchwolke sichtbar, hatte die Polizei zuvor berichtet. Rettungskräfte waren im Einsatz.

Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor. So blieb es offen, ob bei dem Feuer Menschen zu Schaden kamen. Auch die Brandursache war unklar.