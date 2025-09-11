Logo all-in.de
Einsatz auf dem Wasser: Berufsfischer findet tote Frau im Bodensee

Einsatz auf dem Wasser

Berufsfischer findet tote Frau im Bodensee

Beim Fischen macht ein Mann einen grausigen Fund – und alarmiert die Rettungskräfte.
Von dpa
    •
    •
    •
    Die Rettungskräfte holten die Leiche der Frau aus dem Bodensee. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Eine leblose Frau ist aus dem Bodensee bei Lindau geborgen und an Land gebracht worden. Der Notarzt konnte am Mittwochvormittag nur noch den Tod der 79-Jährigen feststellen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Demnach hatte ein Berufsfischer den leblosen Körper im Bereich der Hinteren Insel entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

    Zahlreiche Kräfte von Wasserwacht und Feuerwehr waren im Einsatz. Der Polizeisprecherin war zunächst nicht bekannt, ob die Frau zuvor als vermisst gemeldet worden war. Auch die genauen Umstände waren unklar. Die Ermittlungen dauern an.

