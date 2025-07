Arbeiter finden Leiche in Waldgebiet bei Freiberg

Arbeiter haben in einem Waldstück bei Freiberg am Neckar nördlich von Stuttgart eine Leiche gefunden. Die tote Person habe in der Nähe der Autobahn in einem kleinen Bach gelegen, teilte die Polizei mit. Einem Sprecher zufolge ist das Gelände im Landkreis Ludwigsburg nur schwer zugänglich.

Die Kriminalpolizei versuche nun, die Identität der Person zu klären. Auch eine Verbindung zu einem Vermisstenfall aus der näheren Umgebung werde geprüft, teilte die Polizei mit. Ob es sich bei der Leiche um einen Mann oder eine Frau handelte, war zunächst unklar. Auch die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Es gebe aber derzeit keine Hinweise auf einen gewaltsamen Tod, sagte ein Polizeisprecher.