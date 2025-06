Dieser See in Baden-Württemberg ist einer der schönsten überhaupt

Ob es für einen Stausee eine Geburtstags- oder Jubiläumsfeier geben kann? Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Wer so etwas ausrichten möchte, könnte die vor knapp 100 Jahren erfolgte Entstehung des Schluchsees in seiner jetzigen Form zum Anlass nehmen. Heute gilt der Stausee als einer der schönsten in Süddeutschland - und vermutlich auch als Top-Ausflugsziel in ganz Deutschland.

Lest hier:

Wie der Schluchsee in seiner jetzigen Form entstanden ist

Wieso der Krieg in der Ukraine den See verändert hat

Was am Schluchsee geboten ist

und was Menschen dort nicht so gut gefällt

Zwischen 1929 und 1932 wurde die mehr als 60 Meter hohe Staumauer errichtet. Im Rahmen dieses Bauvorhabens wurde dann auch festgestellt, dass der See schon im siebten Jahrhundert befahren wurde. Damals war der Schluchsee noch ein Natursee und sah in seiner Ausbreitung etwas anders aus als heute. Kürzlich wurde die Staumauer aufwändig saniert.

Fakten, Fakten, Fakten: Das ist der Schluchsee

Der Stausee in der gleichnamigen Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird von Wasser der Schwarza, dem Fischbach, dem Dresselbach sowie dem Krummenbach gespeist. Die Wasseroberfläche ist inzwischen um die 5,2 Quadratkilometer groß. An seiner tiefsten Stelle ist der Schluchsee über 60 Meter tief. Er erstreckt sich zudem auf über sieben Kilometer Länge.

Schluchsee: Warum schwanken die Pegel?

Das war vor allem 2022 und 2023 ein Thema. Und es hat mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu tun. In Folge fließt bekanntlich kein russisches Gas mehr nach Deutschland. Der Schluchsee kommt ins Spiel, weil er ein wichtiger Stromspeicher ist und ihm inzwischen eine wichtigere Bedeutung in puncto Stabilisierung des deutschen Stromnetzes zukommt. Die Schluchseewerke AG hatte etwa für Winter 2022 angekündigt, den See maximal volllaufen lassen zu wollen, um auf eventuelle Dunkelflauten vorbereitet zu sein.

Am Schluchsee: Was ist geboten?

Neben wunderbarer Natur und vielen Möglichkeiten, sich im kühlen Nass zu erfrischen, sind in den vergangenen Jahrzehnten gleich mehrere touristische Angebote entstanden. So gibt es etwa Tauchangebote oder ein Ausflugslinienschiff, das in der Regel von Mai/Juni bis in den Oktober hinein fährt. Auch einen FKK-Bereich gibt es am Schluchsee.

Segelboote fahren über den Schluchsee. Foto: picture alliance/dpa

Wie aus dem Schluchsee der Schlucksee wurde

Größere Bekanntheit bekam der See im Jahr 1982 und das hatte mit der damaligen deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu tun. Vor der Weltmeisterschaft in Spanien hatte das Team in der Region rund um den See ihr Trainingslager aufgeschlagen. Inzwischen ist von einer „skandalösen WM-Vorbereitung“ im Schwarzwald die Rede. Einige Spieler sollen mächtig übertrieben haben. Die Hotelbar soll „zur zweiten Heimat“ geworden sein, es soll mehr Alkohol als Schweiß geflossen sein. All dem zum Trotz; das Team kam beim damaligen Turnier bis ins Finale. Vielleicht hat der Schlucksee, also der Schluchsee, doch sein Gutes dazu beigetragen.

Schluchsee: Gibt‘s auch Kritik?

Auf Bewertungsportalen im Netz bekommt der Schluchsee überwiegend die volle oder die fast volle Punktzahl. Natürlich gibt es aber auch einzelne User, die Kritik äußern. Da geht es dann in erster Linie um Baustellen, Strafzettel fürs Falschparken oder das Mitführen von Hunden. An einigen Stellen dürfen Hunde nämlich nicht ins Wasser.