Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Einbruch in Lindau: Kriminelle stehlen teuren Schmuck aus Juweliergeschäft

Einbruch in Lindau

Kriminelle stehlen teuren Schmuck aus Juweliergeschäft

Mitten in der Nacht schlagen Unbekannte in Lindau zu. Schmuck im Wert von 200.000 Euro verschwindet spurlos.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei fahndet jetzt nach den unbekannten Schmuckdieben. (Symbolbild)
    Die Polizei fahndet jetzt nach den unbekannten Schmuckdieben. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in Lindau am Bodensee haben unbekannte Täter Schmuck im Wert von rund 200.000 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei flüchteten sie nach der Tat am Sonntag in den frühen Morgenstunden. Man suche jetzt nach Zeugen, die verdächtige Menschen oder Fahrzeuge gesehen haben.

    Die Täter hatten sich den Beamten zufolge gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Ob es eine Alarmanlage oder Überwachungskameras gab, konnte ein Sprecher der Polizei am Montag zunächst nicht sagen. Auch die Anzahl der Täter war nicht bekannt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden