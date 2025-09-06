Vandalen verwüsten eine Grundschule

Essensreste auf dem Boden, zertrümmertes Mobiliar: Vandalen haben nach Auskunft der Polizei an einer Grundschule in Balingen (Zollernalbkreis) zwischen Donnerstag und Freitag gewütet. Anscheinend hatten sich die Täter Zutritt durch eine unverschlossene Tür verschafft und im Inneren des Gebäudes unter anderem eine Bank und mehrere Kunstwerke von Schülern beschädigt, wie es weiter hieß.

Rund um das Schulgebäude waren laut Polizei weitere Verwüstungen: Die Täter rissen die Beine von mehreren Stühlen ab, deckten teilweise ein Gartenhausdach ab und besprühten Scheiben mit Farbe. Zudem hätten sie Ton, Getränkeflaschen und Essensreste verteilt, die sie aus der Schule geholt hatten.