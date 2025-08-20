Kein Geld gefunden, stattdessen Süßigkeiten gemopst

Wie gemein - Einbrecher sind in einen Kindergarten in Oberreichenbach (Kreis Calw) eingedrungen, fanden dort nichts Wertvolles und mopsten stattdessen Süßigkeiten. Was genau der oder die Täter dabei besonders lecker fanden, ist laut Polizei unklar. «Jedenfalls fehlten Süßigkeiten», sagte eine Sprecherin. Den Angaben zufolge waren die Unbekannten nachts durch die Terrassentür gekommen, brachen Schränke auf und suchten so akribisch wie vergeblich nach Brauchbarem. Schließlich sei ihnen nichts anderes übriggeblieben, als sich an herumliegenden Leckereien zu bedienen.

