Mutmaßlicher Drogenhandel: Zwei Männer in U-Haft

Die Polizei hat nach Durchsuchungen in Unterfranken und Baden-Württemberg zwei Männer wegen mutmaßlichen Drogenhandels festgenommen. Beamte fanden bei Durchsuchungen in mehreren Wohnungen unter anderem Marihuana, Schreckschusswaffen und gefälschte Ausweise, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Nach Ermittlungen der Polizei ergaben sich den Angaben nach Anfang 2024 Hinweise, dass Mitglieder einer Rockergruppe in den Handel mit Drogen involviert sein sollen. Im Zuge dieser Ermittlungen habe die Polizei Ende Juni dieses Jahres die Wohnungen zweier 39 und 45 Jahre alten Männer im Raum Miltenberg in Unterfranken und die Wohnung eines weiteren Verdächtigen im Raum Wertheim in Baden-Württemberg durchsucht.

U-Haft wegen Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge

An der Aktion waren den Angaben nach Kräfte der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPIZ), des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und mehrere Diensthundeführer beteiligt.

Ein Ermittlungsrichter ordnete den Angaben nach Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge gegen die 39 und 45 Jahre alten Männer an. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft Kontakt zu der Rockergruppe gehabt haben. Der dritte Verdächtige sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Die Ermittlungen dauerten an.