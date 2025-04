In diesem Tal in Baden-Württemberg gibt es die faszinierendsten Höhlen

Mitten in Baden-Württemberg finden Entdecker und Hobby-Höhlenforscher ein wahres Paradies: Das Große Lautertal auf der Schwäbischen Alb hat eine wunderschöne Landschaft, zahlreiche Höhlen und spektakuläre Felsformationen zu bieten. Die Höhlen sind einzigartige Ausflugsziele und laden die ganze Familie zum Erkunden ein.

Der UNESCO Geopark Schwäbische Alb ist für seine Vielzahl an Höhlen bekannt. Im Park gibt es rund 3000 bekannte Höhlen, die länger als fünf Meter sind. Damit gehört er zu den höhlenreichsten Regionen in ganz Deutschland.

Mit der durch das Große Lautertal fließenden Lauter entsteht eine beeindruckende Flusslandschaft, mit Wacholderheiden, Burgruinen, albtypischen Felsformationen und zahlreichen Höhlen.

Diese zwei Höhlen im Großen Lautertal sind besonders sehenswert

Zwei der Höhlen im Großen Lautertal sind dabei besonders sehenswert. Die Bärenhöhle bei Sonnenbühl-Erpfingen zählt zu den meistbesuchten Schauhöhlen der Schwäbischen Alb. Sie lässt sich über einen 250 Meter langen Weg erkunden. Die Höhle ist nach eiszeitlichen Höhlenbären benannt, deren Skelette bei der Entdeckung der Höhle Mitte des 20. Jahrhunderts dort gefunden wurden. In der Höhle finden Besucherinnen und Besucher sogar ein vollständig restauriertes Bärenskelett.

Die Karls- und Bärenhöhle ist sehenswert.

Die Bärenhöhle ist mit der seit 1834 bekannten Karlshöhle verbunden, die ebenfalls besichtigt werden kann.

Nebelhöhle in Sonnenbühl ist eine der schönsten Tropfsteinhöhlen der Schwäbischen Alb

Die Nebelhöhle in Sonnenbühl, nahe dem Schlösschen Lichtenstein, gilt als eine der schönsten und größten Tropfsteinhöhlen auf der Schwäbischen Alb. 141 Stufen führen hinunter in die „Unterwelt“. In mehreren Hallen können in etwa 25 Metern Tiefe auf rund 450 Metern Länge Tropfsteine bewundert werden. Man kann die Höhle selbstständig erkunden, auf Anfrage ist auch eine Führung möglich.

Die Nebelhöhle in Sonnenbühl gilt als eine der größten Tropfsteinhöhlen auf der Schwäbischen Alb.

Das Große Lautertal hat noch unzählige weitere Höhlen zu bieten, die es zu entdecken gilt. Unter anderem sind in der Region auch die Geisterhöhle, die Wolfstalhöhle, die Bettelmannshöhle oder die Hohlen Felsen zu finden.

