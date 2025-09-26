Das ist die süßeste Fabrik am Bodensee!

Wer den Film Charlie und die Schokoladenfabrik liebt, für den tut sich im Chocolarium in Flawil in der Schweiz vermutlich das Paradies auf. Hier begeben sich Besucher auf die süßeste Reise ihres Lebens, lernen, wie das Glück in die Schokolade kommt und können sogar ihre eigene Schokolade herstellen. Ein perfekter Ausflugstipp bei Regen-Wetter am Bodensee!

Das Chocolarium: Die Schokladenfabrik am Bodensee

„Die Glücksfabrik von Munz und Minor“, wie sich das Chocolarium selbst bezeichnet, befindet sich eine knappe halbe Stunde Autofahrt vom Bodensee entfernt, in Flawil in der Schweiz. Schon beim Ankommen begrüßt einen laut einer Besucherin „der Countdown zum Glück.“

Icon vergrößern Im Chocolarium kann man auch seine eigene Schokolade verzieren. Foto: Chocolarium Maestrani Schweizer Schokoladen AG Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Chocolarium kann man auch seine eigene Schokolade verzieren. Foto: Chocolarium Maestrani Schweizer Schokoladen AG

„Bereits der erste Eindruck beim Betreten erinnert einen sehr an Charlie und die Schokoladenfabrik und verspricht nur Gutes“, meint die Besucherin in einer Google-Bewertung. „Es ist alles mit sehr viel Fantasie und Liebe zum Detail gestaltet.“

Das Chocolarium in Flawil: Highlights und Erlebnisrundgang

Im Chocolarium selbst erwarten die Besucher dann folgende Highlights:

Ein Kino

Eine interaktive Chocolarium Tour

Von Dienstag bis Freitag: Einblicke in die Fabrik und die Schoko-Produktion

Schokolade zum Naschen

Ein Treffen mit der Show-Confiseurin

Der Erlebnisrundgang im Chocolarium:

Das können Schokoliebhaber in der Schokoladenfabrik erleben

Zudem gibt es viele verschiedene Schokolade-Gießkurse. Hier können sich Besucher selbst als Confiseurin oder Confiseur versuchen, kreativ werden und ihre eigene Schokoladentafel oder süße Schokolade-Figuren selbst gießen.

Auch für die kleinen Schoggi-Fans ist gesorgt. Für Kinder gibt es das speziell entwickelte “Globis Schoggi-Erlebnis”. Die beliebte Schweizer Kinderfigur Globi erklärt hier die verschiedenen Produktionsschritte auf spielerische Art und Weise.

Icon vergrößern Auch Kinder lernen viel über Schokolade - und dürfen natürlich auch probieren. Foto: Chocolarium Maestrani Schweizer Schokoladen AG Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch Kinder lernen viel über Schokolade - und dürfen natürlich auch probieren. Foto: Chocolarium Maestrani Schweizer Schokoladen AG

Im Glücksraum des Chocolarium warten dann obendrein noch fünf Schokoladenbrunnen darauf, verkostet zu werden. Und wer möchte, kann sich am Ende der Tour seine eigene, frisch gegossene Schokoladentafel nach Herzenslust verzieren und mit nach Hause nehmen.

Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Das kostet der Eintritt ins Chocolarium:

Erwachsene CHF 16.00

Kinder (6-16 Jahre) CHF 9.00

Studenten/Rentner/IV CHF 12.00

Familien CHF 39.00 (max. 5 Personen, max. 2 Erwachsene)

Zu diesen Zeiten ist das Chocolarium geöffnet:

Montag: geschlossen

Dienstag bis Freitag: 10.00 - 18.00 Uhr

Samstag bis Sonntag: 10.00 - 17.00 Uhr

Letzter Einlass eine Stunde vor Schließung

Anfahrt zum Chocolarium in Flawil

Mit dem Auto:

Die A1 an der Ausfahrt «Oberbühren» nehmen und den Schildern nach Flawil folgen.

Beim Kreisverkehr an der Ortseinfahrt die zweite Ausfahrt Richtung «Wattwil/Lütisburg» nehmen.

Das Chocolarium befindet sich nach ca. 450m auf der linken Seite.

Gratis-Parkplätze: 150 für Autos, 2 rollstuhlgerechte Parkplätze, 2 Ladestationen für Elektroautos und 6 für Busse.

Mit dem Zug:

Von Zürich bis zum Bahnhof Uzwil, mit Postauto bis zur Haltestelle «Maestrani».

Von St. Gallen bis zum Bahnhof Flawil, mit Postauto bis zur Haltestelle «Maestrani».

Zu Fuß auf dem Schoggiweg in 40 Minuten über Feldwege.