Fan-Zoff bei Sandhausen gegen Leipzig: Banner als Auslöser

Immer wieder wird RB Leipzig von Fans anderer Clubs angefeindet. In Sandhausen sorgt ein Banner für Ärger unter den Anhängern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Fanlager des SV Sandhausen und von RB Leipzig sind verbal aneinandergeraten. Foto: Uwe Anspach/dpa

    Bei der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal sind Fans des SV Sandhausen und von RB Leipzig aneinandergeraten. Auslöser war in der ersten Halbzeit ein Banner der SVS-Anhänger, auf dem «Scheiß Red Bull!» zu lesen war. Die Fans der Gastgeber versuchten per Seilzug, das Plakat in Richtung des RB-Blocks zu bewegen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

    Wenige Augenblicke später standen sich mehrere Fans auf den Zäunen gegenüber, denn in Sandhausen befinden sich Heim- und Gäste-Block direkt nebeneinander. Die Partie wurde zwar nicht unterbrochen. Allerdings wies der Stadionsprecher die Sandhausen-Fans an, keine weiteren «verunglimpfenden Plakate» zu zeigen. Andernfalls könnte die Partie unterbrochen werden, sagte er.

    Der sächsische Club hat immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen. Fußball-Traditionalisten stört der Einfluss von Getränkekonzern Red Bull, durch dessen finanzielle Unterstützung RB Leipzig überhaupt erst so erfolgreich wurde.

