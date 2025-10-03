Veranstalter: 15.000 Menschen bei Friedensdemo in Stuttgart

15.000 Menschen sind laut den Veranstaltern zu einer Friedensdemonstration am Stuttgarter Schlossplatz gekommen. Bislang gebe es keine Zwischenfälle vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei machte keine Angaben zur Teilnehmerzahl der Kundgebung.

Unter dem Motto «Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden!», fordern die veranstaltenden Friedensinitiativen Gespräche für ein schnelles Ende der Kriege in Europa. Unter anderem hielt die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und Landesbischöfin von Hannover, Margot Käßmann, eine Rede. Das Bündnis, das zur Demonstration aufgerufen hatte, kritisiert die Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht, spricht von einer Militarisierung von Bildung, Hochschulen und Gesundheitswesen und sieht eine Kürzung von Investitionen in Soziales, Klima und Entwicklungshilfe für die militärische Aufrüstung.