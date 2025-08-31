Logo all-in.de
Crash: Motorrad und Auto stoßen zusammen - vier Verletzte

Crash

Motorrad und Auto stoßen zusammen - vier Verletzte

Ein Autofahrer muss verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkt ein Motorradfahrer zu spät und prallt auf den Wagen. Der Biker und die Insassen des Autos werden verletzt.
Von dpa
    Der Motorradfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Der Motorradfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Bad Urach (Landkreis Reutlingen) verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer hatte am Samstagnachmittag zu spät bemerkt, dass ein Auto vor ihm bremste, wie die Polizei mitteilte. Der Biker prallte daraufhin mit seiner Maschine gegen den Wagen des 22 Jahre alten Autofahrers.

    Rettungskräfte brachten den 64-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 22-Jährige und zwei im Auto mitfahrende neun Jahre alte Kinder erlitten laut Polizei leichte Verletzungen.

