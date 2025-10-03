Canstatter Wasen wegen Überfüllung gesperrt

Die Polizei hat am Freitagabend die Zugänge zum Volksfest Canstatter Wasen in Stuttgart wegen des großen Besucherandrangs gesperrt. «Bitte umfahrt den gesamten Bereich weiträumig!», hieß in einem Post auf X. Am zweitgrößten Volksfest der Welt hält demnach auch die Straßenbahn nicht mehr.

«Aktuell ist großer Andrang auf den Cannstatter Wasen. Das Gelände ist ab sofort für Besucher:innen gesperrt», teilten die Veranstalter mit. Es gebe auf dem Gelände eine exakte Personenzählung. «Eure Sicherheit steht an oberster Stelle.» Auch beim Oktoberfest in München war am Tag der Deutschen Einheit das überfüllte Festgelände zeitweilig geschlossen worden.

Auf den Canstatter Wasen am Neckar-Ufer hoffen noch bis zum 12. Oktober rund 300 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute auf gute Geschäfte. Am ersten Wasen-Wochenende waren noch etwas weniger Besucher gekommen als im Vorjahr.

