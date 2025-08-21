Busfahrer daddelt während der Fahrt auf dem Handy - Video von Fahrgast sorgt für Aufregung

Ein Instagram-Video eines auf seinem Handy daddelnden Busfahrers in Karlsruhe hat wohl Konsequenzen für den Mann. Ein Bußgeldverfahren sei eröffnet worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Busfahrer tippt während der Fahrt auf dem Handy

Man sei durch das von einem Fahrgast gefilmte Video auf den Fall aufmerksam geworden: Darauf ist der Busfahrer zu sehen, wie er während der Fahrt durch Karlsruhe auf seinem Handy tippt - kurz sogar mit beiden Händen und den Bus nur mit den Knien lenkend. «Das ist eine Gefährdung des Verkehrs und kann nicht unbeachtet bleiben», sagte der Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. Das Video auf Instagram:

Fahrer fuhr für Fremdunternehmen - Fall wird auch intern geprüft

«Dass ein Busfahrer während der Fahrt ein Smartphone nutzt – und das im Fahrgastbetrieb – ist selbstverständlich inakzeptabel und untersagt», sagte dazu ein Sprecher der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK). Der Fall sei schon länger bekannt, der Fahrer allerdings nicht bei der VBK angestellt. Der Mann fahre für eine Fremdfirma, die wiederum von den Karlsruher Verkehrsbetrieben mit dem Schienenersatzverkehr beauftragt worden sei. Man habe das Unternehmen sofort informiert, dort werde der Fall intern geprüft.

Handy am Steuer im Verkehr hochgefährlich

Ablenkung durch Handy am Steuer gehört zu den größten Gefahren im Verkehr. Wer erwischt wird, muss etwa mit einem Punkt in Flensburg und einem Bußgeld rechnen. Nach früheren Zahlen des Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr im Südwesten fast 90.000 Fahrerinnen und Fahrer mit Handy am Steuer erwischt. Fast 4.000 Unfälle geschahen wegen Ablenkung am Steuer - fast 700 mehr als im Jahr davor.