Frau stirbt nach Gewalttat - Ehemann festgenommen

Nach dem Tod einer 34-jährigen Frau ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei. Unter Verdacht steht der 56 Jahre alten Ehemann.
    Die Frau starb im Rettungswagen. (Symbolbild)
    Die Frau starb im Rettungswagen. (Symbolbild) Foto: David Young/dpa

    Ein 56 Jahre alter Mann soll seine Ehefrau im hessischen Heppenheim unweit der Landesgrenze angegriffen und tödlich verletzt haben. Die 34-Jährige sei am Sonntagabend im Rettungswagen gestorben, teilte die Polizei mit. Der Ehemann sei von einem Zeugen in dem Mehrfamilienhaus überwältigt, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und dann festgenommen worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun zu den Hintergründen der Tat.

