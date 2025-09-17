Logo all-in.de
Brand in Küche ausgebrochen: 87-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Brand in Küche ausgebrochen

87-Jährige stirbt nach Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Einsatzkräfte finden die schwer verletzte Rentnerin in ihrer stark verrauchten Wohnung. Im Krankenhaus gibt es wenig später die traurige Nachricht. Ist etwas zur Brandursache bekannt?
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Rettungswagen bringt die Schwerverletzte ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Ein Rettungswagen bringt die Schwerverletzte ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa

    Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) ist eine Bewohnerin wenig später im Krankenhaus gestorben. Einsatzkräfte fanden die 87-Jährige laut Polizei morgens in ihrer stark verrauchten Wohnung und brachten sie in die Klinik, wo sie ihren Verletzungen erlag. Das Feuer war demnach in der Küche der Wohnung ausgebrochen und beim Eintreffen der Feuerwehr bereits weitgehend erloschen.

    Die Ursache des Brandes war zunächst unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, andere Wohnungen des Hauses wurden nicht beschädigt.

