Brand: Haus in Flammen: Familie rettet sich, Hund bleibt zurück

Haus in Flammen: Familie rettet sich, Hund bleibt zurück

Im Erdgeschoss bricht ein Feuer aus und greift auf die anderen Stockwerke über. Nicht alle können sich retten.
Von dpa
    Die Brandursache ist noch unklar. (Symbolbild)
    Die Brandursache ist noch unklar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Loßburg (Landkreis Freudenstadt) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Das Feuer sei im Erdgeschoss aus bisher unbekannten Gründen ausgebrochen und habe auf alle Stockwerke übergegriffen, teilte die Polizei mit.

    Die Bewohnerin konnte ihre vier Kinder und sich selbst in Sicherheit bringen. Die Rettungskräfte mussten einen toten Hund bergen. Das Haus ist nach Angaben der Polizei derzeit unbewohnbar. Der Schaden betrage 200.000 bis 300.000 Euro.

