Feuerzeug an Zapfsäule - Brand an Tankstelle in Ehingen

Weil er beim Tanken neben dem Auto sein Feuerzeug entzündete, soll ein junger Mann am Dienstagabend einen Brand an einer Tankstelle im Alb-Donau-Kreis ausgelöst haben. Zunächst fing in Ehingen bei Ulm der Tankstutzen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Dann zog der 18-Jährige reflexartig die Tankpistole aus dem Auto, Benzin trat aus und geriet ebenfalls in Brand.

Eine Mitarbeiterin der Tankstelle reagierte schnell und löschte die Flammen mit einem Feuerlöscher, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Gegen den 18-Jährigen werde nun wegen schwerer Brandstiftung ermittelt, heißt es. Er selbst blieb der Mitteilung zufolge unverletzt. Sein 17 Jahre alter Beifahrer, der während des Tankens neben ihm stand, erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde im Krankenhaus behandelt.