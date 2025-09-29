Wohnhausbrand in Gechingen: Polizei prüft versuchte Tötung

Nach einem Wohnhausbrand in Gechingen (Landkreis Calw) mit zwei Verletzten geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein 64-Jähriger habe verdächtige Geräusche bemerkt und das Feuer im Eingangsbereich des Hauses entdeckt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Beim Löschversuch habe er Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Eine 88-jährige Frau sei von ihm geweckt und später mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Mutmaßlich hat der Täter einen brennenden Gegenstand über die Haustüre in das Gebäude gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten gehen von besonders schwerer Brandstiftung aus und ermitteln wegen versuchter Tötung gegen Unbekannt. Eine Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Calw soll die Hintergründe klären. Polizei und Staatsanwaltschaft schätzen den Schaden am Gebäude auf einen fünfstelligen Betrag.