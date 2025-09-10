Waldarbeitsmaschine in Flammen - 1,2 Millionen Euro Schaden

Rund 1,2 Millionen Euro Schaden sind beim Brand einer Waldarbeitsmaschine im Ostalbkreis entstanden. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Waldstück in Adelmannsfelden innerhalb von drei Stunden löschen, wie die Polizei mitteilte. Doch der sogenannte Harvester wurde komplett zerstört. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher niemand.

