Nach Brand - Freizeitpark soll gegen Mittag wieder öffnen

Nach dem Brand in der «Funny-World» in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) soll der Freizeitpark am Mittag wieder öffnen. Das teilte eine Mitarbeiterin auf Anfrage mit. Mindestens bis 12.00 Uhr solle der Park allerdings geschlossen bleiben. Der Bereich rund um den Brandort werde gesperrt. Weitere Angaben machte die Mitarbeiterin nicht.

Zur Ursache des Brandes am Samstagvormittag machte auch die Polizei keine neuen Angaben. Die Brandermittlungen durch Kriminaltechniker seien für Montag terminiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Offenburg.

Früheren Angaben der Polizei zufolge war eine Attraktion in Brand geraten. Ein Sprecher sprach von einem Fahrgeschäft. Der Schaden wurde laut Polizei auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs hätten sich noch keine Besucher im Park befunden, es sei niemand verletzt worden.

Der Kommandant der Feuerwehr Kappel-Grafenhausen, Timo Hilß, hatte gesagt, dass beim Eintreffen der Feuerwehr eine Lagerhalle und ein «zeltartiges Fahrgeschäft» gebrannt hätten.