Jugendliche zündeln - halbe Million Euro Schaden

Zwei Jugendliche und ein Kind treiben sich in einem leerstehenden Gebäude herum. Sie wollen ein wenig zündeln - doch dann steht das Haus in Vollbrand.
Von dpa
    Flammen haben ein Haus in Gengenbach vollständig zerstört, nachdem Jugendliche gezündelt haben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Wohl weil zwei Jugendliche und ein Kind gezündelt haben, ist ein Gebäude in Gengenbach (Ortenaukreis) völlig zerstört worden. Polizeiangaben zufolge entstand ein Schaden von einer halben Million Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das leerstehende Wohnhaus war am Sonntag in Vollbrand gestanden. Noch am Nachmittag kamen die beiden Jugendlichen und das Kind mit ihren jeweiligen Eltern zur Polizei und gaben an, aus Übermut ein Möbelstück in dem leerstehenden Gebäude anzündet zu haben. Das Feuer sei danach außer Kontrolle geraten. Wie genau sie das Möbelstück in Brand gesteckt haben sollen, konnte ein Polizeisprecher nicht angeben.

