Gaststätte am See brennt aus – halbe Million Euro Schaden

Eine Gaststätte beim Epplesee in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) ist in der Nacht vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, liegt der Schaden bei rund 500.000 Euro. Mehrere Einsatztrupps mit Atemschutzausrüstung bekämpften die Flammen. Das Löschwasser entnahmen sie laut Kreisfeuerwehrverband aus dem rund 150 Meter entfernten See. Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen begonnen.
Brände
