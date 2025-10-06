Busse ersetzen Schwarzwaldbahn nach Gebäudebrand

Passagiere der Schwarzwaldbahn müssen nach dem Brand eines ehemaligen Produktionsgebäudes in Gengenbach (Ortenaukreis) bis auf weiteres auf Busse umsteigen. Weil der Bahnhof Gengenbach weiterhin gesperrt ist, können nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) auf dem Abschnitt zwischen Offenburg und Haslach keine Zugfahrten stattfinden. Als Ersatz fahren demzufolge auf der Strecke mehrere Busse im Pendelverkehr.

Alternativrouten möglich

Reisende sollten auch weitere Abweichungen der Linie RE 2 zwischen Karlsruhe und Offenburg in beiden Richtungen auf bahn.de sowie in der App DB Navigator überprüfen, hieß es. Über die voraussichtliche Dauer der Streckensperrung konnte eine DB-Sprecherin zunächst nichts sagen. Auf der Internetseite der Bahn war die Rede davon, die Störung dauere mindestens bis zum Nachmittag.

Passagiere nach Freiburg könnten zum Beispiel eine alternative Verbindung ab Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) über Titisee nehmen, riet die DB auf der Homepage weiter. Reisende ab Hausach könnten alternativ über Freudenstadt und Rastatt in Richtung Karlsruhe Hauptbahnhof fahren.

Brandursache unklar

Hintergrund ist der Brand eines Gebäudes in der Nacht zu Sonntag. Dabei war ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Laut Polizei besteht Einsturzgefahr. Bagger seien daher vor Ort, hatte ein Sprecher gesagt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.