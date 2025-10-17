Logo all-in.de
Brände: Brennendes Laub sorgt für Sperrung des Stadttunnels

Brände

Brennendes Laub sorgt für Sperrung des Stadttunnels

Wegen rauchenden Laubs ist der Stadttunnel in Fellbach am Abend gesperrt worden. Eine Zigarette könnte das Feuer ausgelöst haben.
Von dpa
    Brennendes Laub legt kurzzeitig Tunnel lahm (Archivbild)
    Brennendes Laub legt kurzzeitig Tunnel lahm (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

    Wegen brennenden Laubs ist der Stadttunnel in Fellbach (Rems-Muss-Kreis) am frühen Abend kurzzeitig gesperrt worden. Das Feuer war möglicherweise durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraufhin habe sich im Tunnel Rauch entwickelt, was die Sperrung auslöste. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei von der Feuerwehr schnell gelöscht und der Tunnel nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben worden.

