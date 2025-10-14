Logo all-in.de
Brand im Keller - Feuerwehr rettet Frau und Kind aus Wohnung

Mit Ruß übersät stehen vier Menschen vor einem Wohnhaus. Für eine Mutter und ihr Kind bleibt nur die Rettung durch die Feuerwehr. Wie wurde das Feuer ausgelöst?
    Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. (Symbolbild)
    Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Sie haben das Gebäude selbst über das stark verrauchte Treppenhaus verlassen können, wie der Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr sagte. Die Vier standen vor der Tür und waren «zum Teil schwarz» vor Ruß. Eine Frau mit ihrem Kind musste demnach von Feuerwehrleuten aus ihrer Wohnung gerettet werden.

    Ersten Erkenntnissen zufolge fing ein E-Bike in einem Keller Feuer. Warum der Brand ausbrach, war zunächst unklar. Ebenso konnte zunächst nicht geklärt werden, wie hoch der Schaden ist.

