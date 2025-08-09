Logo all-in.de
Brände: Auto fängt in einer Garage Feuer - Schaden rund 100.000 Euro

Brände

Auto fängt in einer Garage Feuer - Schaden rund 100.000 Euro

Im Motorraum kommt es zu einem technischen Defekt und ein Feuer bricht aus - das gesamte Auto brennt aus. Über der Garage lebt ein Senior in einer Wohnung.
Von dpa
    Feuerwehrleute löschen den Brand in der Garage. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute löschen den Brand in der Garage. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Wegen eines technischen Defekts im Motorraum ist ein Auto in einer Garage in Aichstetten (Kreis Ravensburg) komplett ausgebrannt. Laut den Ermittlern beläuft sich der Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr habe einen 89-Jährigen aus der darüberliegenden Wohnung am Freitag unverletzt gerettet und ein Übergreifen der Flammen verhindert, teilte die Polizei mit. Trotzdem sei die Wohnung nicht mehr bewohnbar.

    Der 61 Jahre alte Hauseigentümer habe mit zwei Feuerlöschern versucht den Brand zu löschen und dabei eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Er sei von Sanitätern am Einsatzort behandelt worden, hieß es.

