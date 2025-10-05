200.000 Euro Schaden bei Brand eines Wohnhauses

Rund 200.000 Euro Schaden sind nach ersten Erkenntnissen der Ermittler beim Brand eines Wohnhauses in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) entstanden. Verletzt wurde niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte. Feuerwehrleute seien dabei, den Dachstuhl des Hauses abzubauen, da es darunter noch brenne. Durch den Brand wurde auch ein Nachbargebäude beschädigt. Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.

