Mitten in Baden-Württemberg: Das ist der zweitgrößte Schriftzug der Welt

Das weltberühmte „Hollywood Sign“ in den Hollywood Hills über dem bekannten Stadtteil von Los Angeles ist der größte Schriftzug weltweit. Jeder Buchstabe ist rund 14 Meter hoch, die Gesamtlänge beträgt etwa 137 Meter und der komplette Aufbau des Schriftzuges wiegt beeindruckende 220 Tonnen.

Größter Schriftzug der Welt: „Hollywood Sign“ war sogar mal länger

Das „Hollywood Sign“ wurde im Jahr 1923 von einer Maklerfirma errichtet und sollte für den Kauf von Grundstücken in der damals abgelegenen Gegend werben. Zunächst prangte an den Hollywood Hills sogar der Schriftzug „Hollywoodland“. Der als Provisorium gedachte Schriftzug sollte zunächst nur etwa eineinhalb Jahre stehen bleiben.

Nachdem in den 1940er-Jahren der Buchstabe „H“ umgekippt war, entschied die Stadt, das „Hollywood Sign“ zu sanieren. Dabei wurde die Silbe „LAND“ entfernt und die ursprüngliche Beleuchtung abmontiert. Heute ist der Schriftzug das Markenzeichen des Stadtteils und der Filmbranche in der Stadt schlechthin. Aber was ist der zweitgrößte Schriftzug der Welt?

Zweitgrößter Schriftzug der Welt ist in Stuttgart

Auf Platz 2 der weltweit größten Schriftzüge liegt der „Bosch“-Schriftzug in Stuttgart. Die Reklame hängt an der Fassade des Parkhauses der Messe Stuttgart und überspannt die Autobahn A8. Dem Unternehmen Robert Bosch GmbH gehören die Namensrechte an dem fünf Stockwerke hohen Parkhaus. Die Boschschriftzüge sind an beiden Seiten des Parkhauses, das rund 4200 Fahrzeuge fassen kann, installiert.

Icon Vergrößern Der Bosch-Schriftzug am Parkhaus der Messe Stuttgart ist rund 50 Meter lang und acht Meter hoch. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat Icon Schließen Schließen Der Bosch-Schriftzug am Parkhaus der Messe Stuttgart ist rund 50 Meter lang und acht Meter hoch. Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat

So groß ist der Bosch-Schriftzug in Stuttgart

Der Bosch-Schriftzug an der A8 ist zwar deutlich kleiner als das „Hollywood Sign“, hat aber dennoch beachtliche Ausmaße.

Gesamtlänge: rund 50 Meter

Höhe der Buchstaben: je acht Meter

Das vorangestellte Logo misst zwölf Meter im Durchmesser

Gewicht des Logos: 12 Tonnen

Gesamtgewicht: Rund 32 Tonnen

Bosch-Schriftzug in Stuttgart: In einer weiteren Rubrik weltweit an der Spitze

Gleichzeitig ist der beleuchtete Schriftzug am Messe-Parkhaus in Stuttgart eine der größten Leuchtreklamen. Insgesamt 18.000 Leuchtdioden erhellen die Werbung. Diese weißen und roten Dioden passen sich automatisch den Lichtverhältnissen an und sorgen so dafür, dass Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden. Der gesamte Schriftzug wird nach Angaben der Messe Stuttgart jedes Jahr aufwendig von Fassadenkletterern gereinigt.