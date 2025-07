Bodensee und Alpen auf einen Blick: Das ist der höchste Ort in Oberschwaben

Der Name ist Programm: Der Höchsten gehört zum Linzgau und liegt im Landkreis Sigmaringen. Er erhebt sich auf 842,6 Metern Höhe. Das macht ihn offiziell zum höchsten Ort in Oberschwaben.

Wo liegt der Höchsten?

Der Höchsten liegt auf der Grenze zwischen der Gemeinde Deggenhausertal im Bodenseekreis und der Gemeinde Illmensee im Landkreis Sigmaringen. Auf dem Höhenrücken liegen die zu Illmensee gehörende Ortschaft Glashütten und der zu Deggenhausertal gehörende Weiler Rubacker. Über den Höchsten verläuft außerdem die Rhein-Donau-Wasserscheide, die Teil der Europäischen Hauptwasserscheide ist.

Der Höchsten: Die wichtigsten Infos auf einen Blick Höhe: 842,6 Meter

Lage: Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Gebirge: Linzgau

Aussichtspunkt: 833 Meter

Besondere Sehenswürdigkeiten: Aussichtspavillon, Rappenfelsen, Mundartweg, Kräuter-, Duft- und Heilpflanzengarten, Skulptur des Wasserscheidenprojekts, Pfarrkirche von Oberhomberg mit dem vom Maler Clemens Hillebrand mitgestalteten Kreuzweg

So kommt man auf den Höchsten in Oberschwaben

Wegen seines Ausblicks auf den Bodensee und die Alpen ist der Höchsten ein beliebtes Ausflugsziel. Vor allem im Spätherbst und Frühjahr wird der Aussichtspunkt von Bewohnern der meist nebligen Niederungen des Bodensees gern genutzt. Auf den Berg kommt man über den Wilhelmsdorfer Stadtteil Zußdorf. Von dort führt ein fünf Kilometer langer Wanderpfad durch den Bettenreuter Wald auf den Höchsten.

Das könnt ihr auf dem Höchsten unternehmen

Der Höchsten ist auch ein beliebtes Ziel für Sportler. Auf dem Berg befand sich Deutschlands erste permanente Bergrennstrecke für Radfahrer. Von 2006 bis 2021 gab es einen Stoppomat auf dem Gemeindeparkplatz Schönemühle bei Urnau. Die Zeitmessanlage nutzten knapp 22.000 Radsportler. Im Winter wird der Höchsten von Wintersportlern genutzt. Die Langlaufloipen am Höchsten haben vier Schleifen und sind bis zu 21 Kilometer lang.

Mundart lernen leicht gemacht

Ein besonderes Highlight des Höchsten ist der Mundartweg mit Promipfad. Am Höchsten sind nämlich verschiedene Dialekte zu hören. Südlich des Bergs wird Bodenseealemannisch gesprochen, nördlich schwäbisch. Wer also seine Sprachkenntnisse auffrischen will, sollte einen Spaziergang auf dem knapp 1 Kilometer langen Rundweg unternehmen. Auf Tafeln entlang des Wegs können Wanderer alemannische und schwäbische Begriffe lernen. Gleichzeitig sind auf dem Pfad die Fußabdrücke berühmter Persönlichkeiten aus der Region verewigt.

Besonderheiten und Kurioses rund um den Höchsten

Auf dem Höchsten gibt es einiges zu entdecken. Vor allem der Aussichtspavillon ist einen Besuch wert. Er liegt etwas südlich des höchsten Punktes des Berges. Seit 2007 gibt es eine Panoramatafel, die Besuchern dabei helfen soll, sich in den Alpen zurechtzufinden. Auf dem Gipfel des Höchsten steht eine Skulptur des Wasserscheidenprojekts vom Kunstschmied Peter Klink aus Denkingen. Außerdem lohnt sich ein Besuch des Kräuter-, Duft- und Heilpflanzengartens des Natur Erlebnis Hotels Höchsten. Das Hotel auf dem höchsten Ort Oberschwabens gibt es bereits seit 160 Jahren.

Auch im Fernsehen und in der Literatur ist der Berg in Erscheinung getreten. In Martin Walsers Bestseller „Ein fliehendes Pferd“ unternehmen die Figuren in dem Buch einen Ausflug auf den Höchsten. Auch die Schlüsselszene mit dem fliehenden Pferd spielt in einer Ortschaft unterhalb des Höchsten. In der Kapelle auf dem Höchsten wird außerdem regelmäßig der Fernsehgottesdienst „Stunde des Höchsten“ aufgezeichnet.