Bodensee Schifffahrt 2025: Höhepunkte, Routen und Events, die du nicht verpassen solltest

Fast 2,9 Millionen Menschen sind im vergangenen Jahr mit der „weißen Flotte“ über den Bodensee geschippert. Wenngleich die Fahrgastzahlen somit klar rückläufig sind - verbucht wurde ein Minus von mehr als 13 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor - betonten die Verantwortlichen die Wichtigkeit der Bodenseeschifffahrt für den regionalen Tourismus. Auch in diesem Jahr sind die Schiffe wieder unterwegs. „Leinen los“ hieß es am vergangenen Sonntag, gefahren wird den kompletten Sommer über und bis in den Herbst. Ende ist Mitte Oktober, es gibt wie üblich einen festen Fahrplan.

Highlights werden Event- und Themenfahrten. Versprochen werden „kulinarische Genussfahrten“ genauso wie musikalische Veranstaltungen und weitere Angebote speziell für die Bedürfnisse von Familien. Ddie 52. Internationale Flottensternfahrt am Samstag, den 26. April, soll das erste Schifffahrtshighlight dieser Saison werden. Alle Schiffe steuern dann Bregenz an und bilden dort eine Sternformation.

Bodenseeschifffahrt: Preise 2025

Der Preis für Einzeltickets berechnet sich konkret über die Route, er fällt also unterschiedlich aus

Rundfahrttickets, etwa ab Lindau, Überlingen, Konstanz, Meersburg, Friedrichshafen und anderen An-und Ablegestellen ist ab 15 Euro pro Person zu haben.

Die Veranstalter empfehlen auch den Kauf einer Tageskarte - damit lassen sich bequem alle Routen einen Tag lang fahren. Sie gibt es ab 23,20 Euro.

Für Vielfahrer gibt es wieder eine Saison-Card, die 350 Euro kostet. Die Kinder-Saison-Card schlägt mit 30 Euro zu Buche.

Welche Schiffe sind in diesem Jahr auf dem Bodensee unterwegs?

Insgesamt schicken unterschiedliche Betriebe auch in diesem Jahr wieder über 30 Schiffe über den Bodensee - sie können unterschiedlich viele Passagiere transportieren. Der BSB etwa betreibt drei Schiffe, die jeweils 1000 Personen an Bord gehen lassen können: Das sind die MS München, die MS Stuttgart und die MS Überlingen. Fun Fact: Die MS Bayern ist mit Platz für 200 Leute das kleinste Schiff des Betreibers. Allgemein das größte Schiff am Bodensee hat Platz für 1200 Leute, es heißt MS Austria. Hinter ihm steht der Betreiber Vorarlberg Lines Das kleinste Schiff überhaupt fasst 60 Personen, es hört auf den Namen MS Konstanz.

Kernrouten am Bodensee

Die zentalen, meist befahrenen, schönsten und somit auch am meisten frequentierten Routen sind:

Von Konstanz nach Breganz (und umgekehrt)

Von Konstanz nach Überlingen (und umgekehrt)

Von Rohrschau nach Maineck

Der Insel-Mainau-Kurs

Von Romanshorn nach Altnau

Niedrigwasser: Aktuell Einschränkungen

Bei Konstanz war der Pegel am vergangenen Sonntag 70 Zentimeter niedriger als ein Jahr zuvor. Wegen des Niedrigwassers ist die Bodenseeschifffahrt derzeit an einigen Stellen eingeschränkt. Passgiere müssen sich darauf einstellen, dass der Zustieg mitunter deutlich steiler sein kann als gewöhnlich. Mitarbeiter würden aber helfen. Drei Häfen können in dieser Woche gar nicht angefahren werden. Die Betreiber empfehlen, sich tagesaktuell im Internet zu informieren.